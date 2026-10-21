6 Manfaat Buncis, Wanita Wajib Mengonsumsinya
jpnn.com, JAKARTA - BUNCIS merupakan salah satu sayuran yang mengandung segudang nutrisi dan baik untuk kesehatan tubuh Anda.
Berdasarkan hasil penelitian, dalam 150 gram buncis terdapat 28 kalori, 5,66 karbohidrat, 2,6 gram serat, 1,94 gram gula, dan 1,42 gram protein.
Buncis juga kaya akan nutrisi dan mineral yang aman untuk tubuh. Di antaranya adalah folat, vitamin A, vitamin K, fosfor, magnesium, kalium, dan zat besi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Baik untuk kesehatan mata
Manfaat buncis yang pertama ialah baik untuk kesehatan mata.
Buncis juga mengandung karotenoid untuk mencegah degenerasi makula (kondisi yang berdampak buruk pada penglihatan dan fungsi mata).
Buncis juga kaya akan lutein dan zeaxanthin, dua vitamin yang bisa menjaga kemampuan mata dalam kondisi gelap.
2. Meningkatkan energi
Buncis memiliki kadar zat besi dua kali lipat lebih banyak dari bayam.
Ada beberapa manfaat buncis yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja membantu meningkatkan energi.
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