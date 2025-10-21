6 Manfaat Cengkeh yang Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - CENGKEH merupakan salah satu rempah populer yang bisa digunakan sebagai tambahan untuk beberapa hidangan gurih dan manis.

Cengkeh adalah kuncup bunga kecil dan aromatik dari pohon cengkeh hijau (Syzygium aromaticum).

Tersedia dalam bentuk utuh dan bubuk, cengkeh dikenal karena rasanya yang kuat dan banyak digunakan dalam memasak, khususnya dalam masakan Asia.

Selain kegunaan kulinernya, cengkeh telah dihargai dalam pengobatan tradisional karena manfaatnya bagi kesehatan.

Cengkeh sering ditambahkan ke hidangan hari raya, makanan penutup, dan minuman karena rasanya yang hangat dan pedas.

Menurut USDA FoodData Central, cengkeh mengandung banyak nutrisi, termasuk karbohidrat, protein, serat makanan, dan energi.

Cengkeh kaya akan mineral penting seperti kalium, kalsium, magnesium, dan natrium, dan kaya akan vitamin seperti vitamin E, folat, dan niasin.

Selain itu, cengkeh mengandung zat besi, seng, vitamin C, serta vitamin A dan K.