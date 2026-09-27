6 Manfaat Daun Bawang yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - DAUN bawang merupakan salah satu sayurang yang mengandung segudang nutrisi.

Sebab, allium fistulosum atau daun bawang menyimpan kandungan gizi yang berlimpah bagi kesehatan tubuh.

Daun bawang sarat dengan fitonutrien, nutrisi, dan kalori rendah.

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Karena sifat pencahar, antiseptik, antibakteri, diuretik dan antispasmodik, daun bawang membantu mencegah dan mengobati berbagai masalah kesehatan.

Dari berbagai kandungan gizi tersebut, ada banyak manfaat kesehatan yang bisa Anda dapatkan dengan mengonsumsi daun bawang.

Sebelum mengonsumsi dan mengolah daun bawang, pertama yang harus dilakukan adalah memotong dan membuang bagian akar dan ujung daun bawang.

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Setelahnya, daun bawang bisa dipotong-potong dan dicuci sebelum diolah atau dikonsumsi.

Tak harus dimasak, sebab untuk mendapatkan manfaat daun bawang, bisa dikonsumsi secara mentah ataupun memasukkannya ke dalam berbagai hidangan, seperti kuah, kukusan, dan sebagainya.