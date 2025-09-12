6 Manfaat Daun Pandan, Bantu Redakan Demam dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka menggunakan daun pandan untuk menambah aroma hidangan mereka.

Namun, di balik wujud tanaman yang terlihat tak menarik ini ternyata memiliki beragam manfaat untuk kesehatan dan mengatasi berbagai penyakit.

Sebab, daun pandan mengandung tonikum, penambah nafsu makan, dan penenang.

Tak hanya itu, ternyata ada begitu banyak kandungan gizi dalam daun pandan seperti polifenol, flavonoid, tanin, saponin, dan klorofil.

Dalam daun pandan juga mengandung beberapa jenis vitamin seperti manfaat vitamin A dan C serta beberapa mineral seperti kalsium, zat besi, potassium, serat, protein dan juga karbohidrat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyembuhkan Demam

Manfaat daun pandan yang pertama ialah bisa menyembuhkan demam.

Sifat antibakteria pada daun pandan bisa mengatasi infeksi demam dalam tubuh.