menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Manfaat Daun Pandan, Bantu Redakan Demam dengan Cepat

6 Manfaat Daun Pandan, Bantu Redakan Demam dengan Cepat

6 Manfaat Daun Pandan, Bantu Redakan Demam dengan Cepat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Daun Pandan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka menggunakan daun pandan untuk menambah aroma hidangan mereka.

Namun, di balik wujud tanaman yang terlihat tak menarik ini ternyata memiliki beragam manfaat untuk kesehatan dan mengatasi berbagai penyakit.

Sebab, daun pandan mengandung tonikum, penambah nafsu makan, dan penenang.

Baca Juga:

Tak hanya itu, ternyata ada begitu banyak kandungan gizi dalam daun pandan seperti polifenol, flavonoid, tanin, saponin, dan klorofil.

Dalam daun pandan juga mengandung beberapa jenis vitamin seperti manfaat vitamin A dan C serta beberapa mineral seperti kalsium, zat besi, potassium, serat, protein dan juga karbohidrat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Menyembuhkan Demam

Manfaat daun pandan yang pertama ialah bisa menyembuhkan demam.

Sifat antibakteria pada daun pandan bisa mengatasi infeksi demam dalam tubuh.

Ada beberapa manfaat daun pandan yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu mengatasi diare.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI