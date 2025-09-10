6 Manfaat Daun Pandan, Bikin Diabetes Ogah Mendekat
jpnn.com, JAKARTA - DAUN pandan merupakan salah satu herbal yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Bahkan, beberapa penyakit kronis bisa ambrol oleh manfaat ajaibnya.
Pasalnya, ada begitu banyak kandungan gizi dalam daun pandan seperti polifenol, flavonoid, tanin, saponin, dan klorofil.
Dalam daun pandan juga mengandung beberapa jenis vitamin seperti manfaat vitamin A dan C serta beberapa mineral seperti kalsium, zat besi, potassium, serat, protein dan juga karbohidrat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengendalikan Asam Urat
Manfaat daun pandan juga berguna untuk mengobati penyakit asam urat.
Ini karena beberapa senyawa yang terdapat pada daun pandan yaitu alkaloid, saponin, flavoida, tanin, dan polifenol.
Alkaloid merupakan senyawa yang terdapat pada daun pandan yang berfungsi sebagai faktor pertumbuhan dan cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut.
Ada beberapa manfaat daun pandan yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja membantu mencegah serangan diabetes.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 8 Makanan Ini Bikin Anda Rentan Terserang Diabetes
- 4 Manfaat Pare, Baik untuk Penderita Diabetes
- 6 Khasiat Labu Siam Campur Madu, Baik untuk Penderita Diabetes
- 4 Manfaat Bawang Merah, Baik untuk Penderita Diabetes
- 6 Khasiat Jahe dan Bawang Putih, Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes
- Cek Gula Darah Gratis Kalbe Nutritionals Bakal Diperluas di Kota-Kota Besar