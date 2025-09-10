6 Manfaat Daun Pandan, Bikin Diabetes Ogah Mendekat

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pandan merupakan salah satu herbal yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Bahkan, beberapa penyakit kronis bisa ambrol oleh manfaat ajaibnya.

Pasalnya, ada begitu banyak kandungan gizi dalam daun pandan seperti polifenol, flavonoid, tanin, saponin, dan klorofil.

Dalam daun pandan juga mengandung beberapa jenis vitamin seperti manfaat vitamin A dan C serta beberapa mineral seperti kalsium, zat besi, potassium, serat, protein dan juga karbohidrat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengendalikan Asam Urat

Manfaat daun pandan juga berguna untuk mengobati penyakit asam urat.

Ini karena beberapa senyawa yang terdapat pada daun pandan yaitu alkaloid, saponin, flavoida, tanin, dan polifenol.

Alkaloid merupakan senyawa yang terdapat pada daun pandan yang berfungsi sebagai faktor pertumbuhan dan cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut.