6 Manfaat Daun Pepaya, Bantu Cegah Serangan Kanker

Jus daun pepaya. Foto: Pixabay

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pepaya merupakan salah satu jenis tanaman yang mengandung segudang manfaat.

Pasalnya, daun pepaya mengandung enzim yang disebut papain dan chymopapain yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan yang sempurna.

Oleh sebab itu, tak heran bila daun pepaya banyak digunakan dalam bentuk jus atau teh untuk mengobati berbagai penyakit.

Daun pepaya memang terkenal dengan rasa yang pahit. Rasa pahit yang terkandung di dalam daun pepaya justru menyimpan banyak khasiat yang berguna bagi kesehatan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi tekanan darah tinggi

Memiliki rasa yang pahit, ternyata manfaat daun pepaya sangat efektif digunakan untuk menurunkan demam serta mengatasi tekanan darah tinggi.

Kamu bisa mengonsumsi daun pepaya dalam bentuk hidangan apapun untuk mengurangi rasa pahit pada daun tersebut.

2. Melawan diabetes

Penyakit yang disebabkan karena tubuh kelebihan glukosa ini merupakan salah satu penyakit yang mengerikan.

Ada beberapa manfaat daun pepaya yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya ialah meredakan nyeri haid.

