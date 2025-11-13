6 Manfaat Daun Seledri, Baik untuk Kesehatan Ginjal

jpnn.com, JAKARTA - DAUN seledri merupakan sayuran yang biasanya digunakan dalam hidangan seperti sup dan bubur ayam.

Namun, ternyata banyak orang yang belum mengetahui beragam khasiat daun seledri yang baik untuk kesehatan tubuh.

Padahal, seledri justru jadi sumber nutrisi penting bagi kesehatan yang sangat mujarab khasiatnya.

Baca Juga: 7 Manfaat Luar Biasa Daun Seledri untuk Menurunkan Tekanan Darah

Salah satunya yaitu karena tanaman ini ternyata memiliki kadar enzim dan antioksidan yang besar di seluruh bagian sayurnya.

Kandungan seledri pun punya banyak zat bernutrisi seperti: folate; potasium; vitamin B6; vitamin C; dan vitamin K.

Hampir seluruh bagian dari seledri dari mulai biji, batang hingga daun memiliki manfaat bagi kesehatan.

Baca Juga: 4 Khasiat Air Rebusan Daun Seledri Campur Madu yang Luar Biasa

Adapun salah satu manfaat daun seledri bisa diolah dengan merebusnya.

Caranya siapkan satu ikat (1/4 gram) daun seledri, lalu rebus dengan 2 liter air.