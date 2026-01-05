menu
6 Manfaat Daun Sirih, Kanker Bakalan Ogah Menyerang
Daun sirih. Foto: istimewa

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih merupakan salah satu tanaman herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Daun sirih umumnya dikonsumsi dengan cara direbus, lalu diminum air rebusannya.

Manfaat dari ramuan rebusan daun sirih campur madu sangat beragam untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memiliki Sifat Antiseptik dan Antijamur

Daun sirih memiliki sifat antiseptik yang luar biasa karena kaya akan polifenol terutama chavicol yang menawarkan perlindungan ganda dari kuman.

Sifat antijamurnya bisa mengatasi infeksi jamur secara instan. mengaplikasikan daun sirih di daerah yang terkena infeksi jamur bisa membunuh infeksi tersebut.

2. Melindungi Lambung

Penelitian telah menemukan bahwa mengunyah daun sirih adalah obat tradisional kuno yang digunakan untuk mengobati tukak lambung.

Daun sirih menghambat pembentukan lesi lambung, meningkatkan produksi mukus lambung (faktor penting yang melindungi dari maag) dan menurunkan volume sekresi asam lambung.

Ada beberapa manfaat daun sirih yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja mencegah radikal bebas.

