6 Manfaat Gula Aren, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - GULA aren sering digunakan sebagai alternatif pengganti gula pasir.

Tak hanya itu, gula aren juga memiliki kandungan penting seperti vitamin C, vitamin B1, asam folat, hingga zat besi yang dibutuhkan tubuh.

Oleh sebab itu, mengonsumsi gula aren secara rutin dan teratur bisa menjaga daya tahan tubuh dan mencegah berbagai macam penyakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Kekebalan Tubuh

Manfaat gula aren yang tak kalah penting lainnya ialah meningkatkan kekebalan tubuh.

Seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh rendah maka akan dengan mudah terserang penyakit.

Sebaliknya, orang yang memiliki kekebalan tubuh yang kuat akan terhindar dari berbagai macam penyakit.

Salah satu cara meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah mengonsumsi gula aren.