jpnn.com, JAKARTA - JAHE dan jeruk nipis merupakan beberapa herbal yang baik untuk menjaga kesehatan.

Oleh sebab itu, kedua bahan ini seringkali dicampur menjadi sebuah ramuan yang memiliki segudang khasiat untuk menyehatkan tubuh.

Bagi kaum hawa, ramuan ini dipercaya sukses bisa membuat badan singset dan langsing jika diminum sebelum tidur.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatur kadar gula darah

Penyakit diabetes ternyata bisa juga dicegah dengan rutin konsumsi jahe campur jeruk nipis.

Berbagai antioksidan yang ditemukan dalam herbal ini mampu meningkatkan fungsi pankreas sehingga bisa menjaga kadar gula dalam tubuh kita.

Melalui mekanisme ini, tubuh seseorang bisa terhindar dari naik atau turunnya kadar gula darah secara tiba-tiba.

2. Meningkatkan gairah di ranjang

Bahan alami ini memang sudah terkenal untuk memperbaiki kualitas kehidupan di ranjang.