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6 Manfaat Jahe Merah Campur Gula Aren, Ampuh Redakan Pilek dengan Cepat

6 Manfaat Jahe Merah Campur Gula Aren, Ampuh Redakan Pilek dengan Cepat
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Jahe merah. Foto: ANTARA/Mochamad Firdaus

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merah merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Jahe merah campur gula aren tak hanya memberikan sensasi unik di lidah, tetapi memiliki khasiat yang sangat dahsyat untuk kesehatan.

Pasalnya, jahe yang sering dijadikan minuman bersama gula aren ini sangat tinggi akan kandungan vitamin C, magnesium, dan mineral.

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Selain itu, jahe campur gula aren mengandung berbagai minyak esensial seperti phelladrene, cineol, gingerol, shogaol dan juga citral yang semuanya sangat baik untuk kesehatan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyembuhkan Pilek

Manfaat jahe dicampur dengan gula aren sangat baik diminum saat sedang flu untuk memperbaiki masalah pernapasan seperti batuk dan hidung tersumbat.

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Minuman ini sangat baik untuk mengencerkan dahak dan mengurangi hidung tersumbat sekaligus menyembuhkan alergi, bersin dan juga demam yang biasanya terjadi selama sakit pilek.

2. Memperbaiki Sistem Pencernaan

Minuman jahe merah campur gula aren sangat baik dikonsumsi untuk meningkatkan sistem pencernaan sekaligus meningkatkan penyerapan nutrisi.

Ada beberapa manfaat jahe merah yang dicampur gula aren untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu meredakan migrain.

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