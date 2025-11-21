6 Manfaat Jengkol, Ampuh Atasi Penyakit Jantung Koroner
jpnn.com, JAKARTA - TIDAK banyak orang menyukai jengkol. Hal ini karena mengonsumsi jengkol bisa meninggalkan bau mulut yang tidak sedap.
Padahal, banyak penelitian yang menunjukan bahwa jengkol memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan.
Di dalam buah jengkol juga terdapat kandungan protein, vitamin A, vitamin B, kalsium, alkaloid, steroid, glikosida, dan saponin.
Salah satu manfaat jengkol yang paling menonjol yaitu menjadi sumber protein yang baik dan vitamin C.
Sudah banyak penelitian yang menjelaskan mengenai kandungan gizi dan nutrisi pada buah jengkol.
Beberapa di antaranya menyebutkan bahwa buah jengkol mengandung karbohidrat dan minyak atsiri.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mencegah anemia
Manfaat jengkol yang pertama ialah bisa membantu mencegah serangan anemia.
Ada beberapa manfaat jengkol yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mencegah serangan anemia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Manfaat Serai, Baik Dikonsumsi Penderita Anemia
- 6 Manfaat Jeruk Bali, Baik untuk Jantung
- 3 Manfaat Jengkol, Ampuh Kendalikan Tekanan Darah
- 7 Manfaat Terong yang Bikin Kaget
- 9 Khasiat Jengkol Goreng, Turunkan Risiko Serangan Diabetes
- 10 Manfaat Bawang Merah, Ampuh Tingkatkan Gairah Begituan Pasangan