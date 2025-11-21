6 Manfaat Jengkol, Ampuh Atasi Penyakit Jantung Koroner

jpnn.com, JAKARTA - TIDAK banyak orang menyukai jengkol. Hal ini karena mengonsumsi jengkol bisa meninggalkan bau mulut yang tidak sedap.

Padahal, banyak penelitian yang menunjukan bahwa jengkol memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan.

Di dalam buah jengkol juga terdapat kandungan protein, vitamin A, vitamin B, kalsium, alkaloid, steroid, glikosida, dan saponin.

Salah satu manfaat jengkol yang paling menonjol yaitu menjadi sumber protein yang baik dan vitamin C.

Sudah banyak penelitian yang menjelaskan mengenai kandungan gizi dan nutrisi pada buah jengkol.

Beberapa di antaranya menyebutkan bahwa buah jengkol mengandung karbohidrat dan minyak atsiri.

1. Mencegah anemia

Manfaat jengkol yang pertama ialah bisa membantu mencegah serangan anemia.