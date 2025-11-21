menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Manfaat Jengkol, Ampuh Atasi Penyakit Jantung Koroner

6 Manfaat Jengkol, Ampuh Atasi Penyakit Jantung Koroner

6 Manfaat Jengkol, Ampuh Atasi Penyakit Jantung Koroner
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jengkol. Foto: Pojokjabar/JPG

jpnn.com, JAKARTA - TIDAK banyak orang menyukai jengkol. Hal ini karena mengonsumsi jengkol bisa meninggalkan bau mulut yang tidak sedap.

Padahal, banyak penelitian yang menunjukan bahwa jengkol memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan.

Di dalam buah jengkol juga terdapat kandungan protein, vitamin A, vitamin B, kalsium, alkaloid, steroid, glikosida, dan saponin.

Baca Juga:

Salah satu manfaat jengkol yang paling menonjol yaitu menjadi sumber protein yang baik dan vitamin C.

Sudah banyak penelitian yang menjelaskan mengenai kandungan gizi dan nutrisi pada buah jengkol.

Beberapa di antaranya menyebutkan bahwa buah jengkol mengandung karbohidrat dan minyak atsiri.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah anemia

Manfaat jengkol yang pertama ialah bisa membantu mencegah serangan anemia.

Ada beberapa manfaat jengkol yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mencegah serangan anemia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI