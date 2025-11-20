6 Manfaat Jeruk Bali, Baik untuk Jantung

jpnn.com, JAKARTA - JERUK bali merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Tak hanya populer, jeruk bali yang memiliki ukuran besar ini, ternyata juga memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi tubuh.

Pasalnya, jeruk bali memiliki beberapa kandungan yang bermanfaat bagi tubuh, antara lain: Likopen; pektin; vitamin C; vitamin A; pro vitamin A; vitamin B; protein; karbohidrat; lemak; kalsium; fosfor; zat besi; potasium; insulin; magnesium; serat; kalium; dan bioflavon.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga daya tahan tubuh

Berbagai kandungan vitamin dan mineral yang ada pada manfaat jeruk bali bisa membantu tubuh agar tetap terjaga imunitas dan kekebalannya.

Dengan kekebalan tubuh yang terjaga, maka tubuh akan terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit yang menyerang kekebalan tubuh, seperti flu dan juga batuk.

2. Antibakteri dan antiinflamasi

Jeruk bali juga memiliki manfaat yang baik sebagai salah satu buah yang dapat menjadi zat antiinflamasi dan antibakteri.

Dengan mengonsumsi buah jeruk bali, maka Anda bisa terhindar dari peradangan, dan juga terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri, seperti penyakit typhus.