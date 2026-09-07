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6 Manfaat Jeruk Nipis yang Bikin Kaget

6 Manfaat Jeruk Nipis yang Bikin Kaget
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Jeruk nipis. Foto: damrong rattanapong/123rf

jpnn.com, JAKARTA - JERUK nipis merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Jeruk nipis ternyata memiliki banyak sekali manfaat yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Di balik rasanya yang asam, irisan jeruk nipis memang punya manfaat besar untuk kesehatan.

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Kandungan vitamin C yang tinggi membuat jeruk nipis unggul dibandingkan dengan jenis jeruk yang lain.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melancarkan Pencernaan

Manfaat jeruk nipis yang pertama ialah membantu melancarkan pencernaan.

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Sari perasan jeruk nipis bersifat asam. Ini akan membantu merangsang pergerakan usus dalam memecah makanan sehingga masalah pencernaan pun bisa terselesaikan.

Tidak hanya itu, feses yang keluar pun tidak akan keras dan terasa sakit.

Ada beberapa manfaat jeruk nipis yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja melancarkan perncernaan.

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