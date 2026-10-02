6 Manfaat Jogging yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai jenis olahraga yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh.

Salah satunya dengan melakukan jogging. Olahraga ini aman untuk pemula dan tidak kalah efektif.

Anda tidak akan kehabisan napas dan stamina saat jogging dibandingkan dengan olahraga tingkat +1, misalnya, berlari.

Kabar baiknya adalah Anda bahkan tidak membutuhkan peralatan kelas atas untuk itu.

Cukup sepasang sepatu berkualitas baik dan akses ke taman umum sudah cukup.

Jogging menawarkan berbagai manfaat fisik, mental, dan emosional yang bisa meningkatkan kesejahteraan Anda secara keseluruhan.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.

1. Kesehatan kardiovaskular

Salah satu manfaat jogging yang paling banyak didokumentasikan adalah dampaknya yang positif terhadap kesehatan kardiovaskular.