6 Manfaat Jus Lemon, Bantu Lindungi Hati dari Kerusakan

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi jus lemon karena khasiatnya yang baik untuk kesehatan.

Jus lemon mengacu pada perasan segar buah lemon yang asam.

Jus yang kaya vitamin C ini tidak hanya bermanfaat bagi tubuh Anda, tetapi juga digunakan untuk membersihkan dan menyegarkan rumah kamu.

Jus ini bisa diandalkan untuk menghilangkan noda dari pakaian dan gigi Anda.

Jus lemon yang dibeli di toko, yang populer dijual dalam botol, adalah konsentrat lemon yang diencerkan dengan air, dan biasanya mengandung bahan pengawet.

Jus lemon memiliki kandungan asam sitrat alami yang tinggi. Jus lemon memiliki nilai pH lebih dari 2, membuatnya sangat asam.

Namun, jus ini baik untuk Anda karena jus ini memiliki efek alkali setelah dikonsumsi.

Cara paling populer untuk meminumnya adalah membuat lemon dengan mengencerkannya dengan air dan menambahkan garam, gula, atau madu.