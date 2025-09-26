menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Manfaat Jus Lemon, Bantu Lindungi Hati dari Kerusakan

6 Manfaat Jus Lemon, Bantu Lindungi Hati dari Kerusakan

6 Manfaat Jus Lemon, Bantu Lindungi Hati dari Kerusakan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Jus lemon. Foto: livestrong

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi jus lemon karena khasiatnya yang baik untuk kesehatan.

Jus lemon mengacu pada perasan segar buah lemon yang asam.

Jus yang kaya vitamin C ini tidak hanya bermanfaat bagi tubuh Anda, tetapi juga digunakan untuk membersihkan dan menyegarkan rumah kamu.

Baca Juga:

Jus ini bisa diandalkan untuk menghilangkan noda dari pakaian dan gigi Anda.

Jus lemon yang dibeli di toko, yang populer dijual dalam botol, adalah konsentrat lemon yang diencerkan dengan air, dan biasanya mengandung bahan pengawet.

Jus lemon memiliki kandungan asam sitrat alami yang tinggi. Jus lemon memiliki nilai pH lebih dari 2, membuatnya sangat asam.

Baca Juga:

Namun, jus ini baik untuk Anda karena jus ini memiliki efek alkali setelah dikonsumsi.

Cara paling populer untuk meminumnya adalah membuat lemon dengan mengencerkannya dengan air dan menambahkan garam, gula, atau madu.

Ada beberapa manfaat jus lemon yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya menurunkan tekanan darah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI