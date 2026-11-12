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6 Manfaat Jus Lemon, Cegah Serangan Batu Ginjal

6 Manfaat Jus Lemon, Cegah Serangan Batu Ginjal
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Ilustrasi Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Apakah Anda menyukai rasa asam lemon? Sedikit jus lemon sudah cukup untuk menambah rasa asam pada hidangan Anda.

Mulai dari hidangan gurih hingga minuman, jus lemon ditambahkan untuk memperkuat rasa makanan.

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Tahukah Anda bahwa lemon bermanfaat untuk kulit, rambut, dan kesehatan secara keseluruhan?

Benar, lemon bisa menjadi tambahan yang bagus untuk diet Anda.

Lemon merupakan sumber vitamin C, serat larut, dan senyawa tumbuhan yang menawarkan beberapa manfaat kesehatan.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Membantu menurunkan berat badan

Manfaat jus lemon yang pertama adalah membantu menurunkan berat badan.

Ada beberapa manfaat jus lemon yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya adalah membantu mencegah serangan anemia.

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