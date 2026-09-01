6 Manfaat Jus Lidah Buaya yang Tidak Terduga

jpnn.com, JAKARTA - LIDAH buaya merupakan salah satu tanaman yang mengandung beberapa manfaat luar biasa bagi tubuh.

Dalam dunia kesehatan, lidah buaya telah lama dihargai karena manfaatnya yang luar biasa.

Dari perawatan kulit hingga pencernaan, tanaman hijau berduri ini kaya akan potensi penyembuhan.

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Namun, apa yang terjadi ketika Anda menjadikan jus lidah buaya sebagai bagian dari rutinitas harian Anda?

Meskipun mungkin bukan ramuan ajaib, minum jus lidah buaya setiap hari bisa membawa perubahan halus, tetapi dahsyat pada tubuh Anda, mulai dari pencernaan yang lebih baik hingga kulit yang bercahaya dan bahkan manajemen berat badan.

Didukung oleh kearifan kuno dan sains modern, tanaman sederhana ini terbukti lebih dari sekadar pereda sengatan matahari.

Berikut yang terjadi ketika Anda meminum jus lidah buaya setiap hari, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.

1. Pencernaan Anda Mendapat Dorongan Ringan

Jus lidah buaya kaya akan enzim yang membantu memecah gula dan lemak, sehingga memudahkan sistem pencernaan Anda untuk menyerap nutrisi.