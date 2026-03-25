6 Manfaat Jus Seledri, Baik untuk Kesehatan Kulit

jpnn.com, JAKARTA - SELEDRI merupakan salah satu sayuran yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Dengan sifat antioksidan dan antiinflamasi, seledri merupakan salah satu sayuran yang menyediakan lebih banyak nutrisi daripada banyak sayuran lainnya.

Seledri merupakan sayuran hijau dan renyah yang termasuk dalam famili Apiaceae.

Seledri merupakan tanaman rawa dan termasuk dalam famili yang sama dengan wortel dan peterseli.

Cara terbaik untuk menjadikan seledri sebagai bagian dari makanan sehari-hari kita adalah dengan meminum jus seledri di pagi hari.

Dengan rasanya yang renyah dan garing, seledri dikenal rendah kalori dan memiliki kandungan air yang tinggi.

Seledri hadir dalam bentuk batang yang panjang, hijau pucat, kokoh, dan berserat dengan daun di bagian atasnya.

Terkenal karena rasanya yang khas dan kandungan airnya yang tinggi, seledri sebagian besar digunakan dalam salad, sup, dan makanan ringan.