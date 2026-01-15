6 Manfaat Kacang Hijau, Baik untuk Menurunkan Berat Badan

menu
Bubur kacang hijau. Foto Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi kacang hijau karena mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh.

Pasalnya, kacang hijau memiliki kandungan gizi yang lengkap seperti kalsium, zat besi, kalium, fosfor, folat, vitamin B, vitamin A, vitamin C, magnesium, karbohidrat dan beragam nutrisi lainnya.

Makanan yang satu ini biasanya diolah dalam bentuk bubur lezat.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Kekebalan Tubuh

Manfaat kacang hijau yang pertama ialah meningkatkan kekebalan tubuh.

Kacang hijau mengandung fitonutrien yang berperan sebagai antipembengkakan serta bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan menetralkan zat-zat berbahaya seperti bakteri, virus, iritasi, dan sebagainya.

Baca Juga:

2. Melancarkan Pencernaan

Kacang hijau juga dikenal sebagai makanan yang kaya akan serat, sehingga mengonsumsi kacang ini secara rutin bisa memperlancar pencernaan dan membantu pembersihan racun dalam tubuh atau detoks.

3. Membersihkan Tubuh dari Racun

Kandungan protein, tanin dan flavonoid dalam kacang hijau bermanfaat untuk membersihkan racun-racun seperti merkuri dan besi dari dalam tubuh.

Ada beberapa manfaat kacang hijau yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya membantu menurunkan berat badan.

