6 Manfaat Kacang Merah, Aman Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini

jpnn.com, JAKARTA - KACANG merah merupakan salah satu makanan yang mengandung segudang nutrisi.

Kandungan asam folat, kalsium, karbohidrat dan berprotein tinggi menjadikan manfaat kacang merah sangat diperlukan tubuh.

Karbohidrat kompleks dan kadar serat yang tinggi menyebabkan penurunan kolesterol dalam tubuh.

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Indeks kadar glikemik pada kacang merah juga menekan masalah gejala penyakit diabetes yang sering terjadi.

Kandungan serat (fiber) dan vitamin B terutama B6, asam folat, besi, mangan, thiamin dan protein berasal dari kacang merah.

Sekitar 9 gr protein dicukupkan oleh kacang merah yang seimbang dengan 17 persen angka kecukupan protein sehari.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Energi Tubuh

Kacang merah juga merupakan sumber zat besi yang baik.