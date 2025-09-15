6 Manfaat Kacang Mete, Bikin Diabetes Ogah Mendekat

jpnn.com, JAKARTA - JANGAN takut mengonsumsi berbagai buah kering, karena bisa memberi manfaat yang baik bagi tubuh.

Kita semua tahu buah kering adalah cara yang bagus untuk meningkatkan kesehatan Anda.

Dikemas dengan nutrisi, buah ini cocok untuk camilan, ditambahkan ke makanan, atau sekadar dikunyah sepanjang hari.

Dari kacang almond, kacang mete hingga kismis, masing-masing memiliki manfaat uniknya sendiri.

Namun, tahukah Anda bahwa kacang mete adalah salah satu buah kering tersehat yang bisa kamu konsumsi?

Kacang kecil bermentega ini tidak hanya lezat, tetapi juga kaya akan vitamin dan mineral penting seperti magnesium, tembaga, dan serat.

Menambahkan kacang mete ke dalam makanan harian Anda bisa mendukung kesehatan jantung, meningkatkan pencernaan, dan bahkan membuat kulit kamu berseri sehat.

Baik dimakan mentah, dipanggang, atau sebagai selai, kacang mete adalah cara mudah dan lezat untuk menyehatkan tubuh Anda.