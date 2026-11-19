jpnn.com, JAKARTA - KACANG tanah merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Anda mungkin sudah tahu betapa sehatnya selai kacang, tetapi tidak banyak yang tahu berbagai manfaat yang ditawarkan kacang tanah.

Rendah karbohidrat dan tinggi protein, kacang ini juga mengandung lemak sehat, dan nutrisi lainnya, yang menjadikannya camilan yang sempurna.

Yang mengejutkan, kacang tanah memiliki lebih banyak protein dibandingkan dengan kacang-kacangan mahal lainnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Melindungi Anda dari kanker payudara

Manfaat kacang tanah yang pertama adalah melindungi Anda dari kanker payudara.

Kanker payudara telah menjadi epidemi dalam beberapa tahun terakhir, karena semakin banyak wanita yang didiagnosis mengidapnya.

Dalam skenario seperti itu, menjaga kesehatan dan diet Anda menjadi sangat penting.