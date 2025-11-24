6 Manfaat Kacang Tanah yang Luar Biasa, Lindungi Tubuh dari Kanker Payudara

jpnn.com, JAKARTA - KACANG tanah merupakan salah satu camilan kesukaan banyak orang.

Anda mungkin sudah tahu betapa sehatnya selai kacang, tetapi tidak banyak yang tahu berbagai manfaat yang ditawarkan kacang tanah.

Rendah karbohidrat dan tinggi protein, kacang ini juga mengandung lemak sehat, dan nutrisi lainnya, yang membuatnya sempurna untuk dijadikan camilan.

Anehnya, kacang tanah memiliki lebih banyak protein jika dibandingkan dengan kacang mahal lainnya.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Melindungi Anda dari kanker payudara

Kanker payudara telah berubah menjadi epidemi dalam beberapa tahun terakhir, karena semakin banyak wanita yang didiagnosis menderita kanker ini.

Dalam skenario seperti itu, menjaga kesehatan dan pola makan menjadi sangat penting.

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Gynecologic and Obstetric Investigation menemukan bahwa konsumsi kacang tanah yang tinggi bersama dengan kacang lainnya mengurangi risiko kanker payudara hingga 2-3 kali lipat.