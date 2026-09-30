6 Manfaat Kapulaga yang Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - KAPULAGA merupakan salah satu bumbu dapur yang biasanya digunakan sebagai tambahan beberapa hidangan gurih.

Kapulaga memberi rasa pada teh, manisan, dan biryani, dan sering muncul di akhir makan sebagai penyegar mulut alami.

Kebiasaan ini tidak berakar pada tren atau pemikiran kesehatan modern.

Di banyak rumah tangga, mengunyah kapulaga setelah makan secara tradisional dikaitkan dengan pencernaan, kesegaran napas, dan rasa ringan setelah makan.

Meskipun mungkin tampak seperti ritual kecil, praktik semacam itu cenderung bertahan karena efektif untuk kebiasaan makan sehari-hari.

Kapulaga, yang sering disebut sebagai ratu rempah-rempah, dihargai bukan hanya karena aromanya, tetapi juga karena kemampuannya mendukung pencernaan jika digunakan dalam jumlah kecil.

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Berasal dari India dan banyak digunakan di berbagai masakan dan praktik makanan tradisional, kapulaga mengandung minyak esensial dan antioksidan yang berkontribusi pada kenyamanan pencernaan dan kebersihan mulut.

Kapulaga dimaksudkan untuk digunakan secukupnya, karena dampaknya berasal dari aroma dan senyawa aktif, bukan dari kandungan nutrisinya.