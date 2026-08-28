6 Manfaat Kopi Hitam, Baik untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman yang kaya akan kandungan kafein.

Kopi hitam termasuk dalam tiga minuman paling banyak dikonsumsi di dunia, bersama air putih dan teh.

Namun, selama bertahun-tahun, opini tentang kopi terus berubah, tetapi beberapa studi dan penelitian telah menunjukkan bahwa kopi, jika dikonsumsi dalam jumlah sedang, baik untuk kesehatan karena memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kita.

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Kopi hitam, khususnya, yang diseduh menggunakan biji kopi dan tanpa gula atau tambahan lainnya, adalah bentuk konsumsi kopi paling murni dan bisa memiliki banyak manfaat kesehatan.

Kebanyakan orang menganggap kopi hitam sebagai kafein, yang berfungsi sebagai stimulan untuk meningkatkan keaktifan dan kewaspadaan.

Namun, kopi juga kaya akan antioksidan dan mengandung banyak senyawa bioaktif seperti polifenol, asam klorogenat, kafestol, dan melanoidin, yang bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhan.

Faktanya, kopi hitam juga bisa membantu dalam manajemen berat badan.

Hal ini karena kalori bisa diabaikan dalam kopi hitam tanpa gula, menjadikannya minuman pilihan bagi orang yang ingin menurunkan atau mempertahankan berat badan mereka.