6 Manfaat Kubis, Baik untuk Mata

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi kubis? Kubis merupakan salah satu sayuran yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Manfaat kubis sebagai sayuran sehat sudah tidak perlu diragukan lagi.

Sayuran yang penuh dengan serat ini sangat penting untuk kesehatan.

Sebab, kubis memiliki kandungan vitamin A, vitamin B kompleks, zat besi, kalium, ripoflavin, dan asam folat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Antiinflamasi

Kubis memiliki zat antiinflamasi dan merupakan sumber utama glutamin.

Glutamine adalah agen antiinflamasi yang kuat, sehingga mengoonsumsi kubis bisa mengurangi efek dari berbagai jenis penyakit.

Seperti peradangan, iritasi, alergi, nyeri sendi, demam, dan berbagai gangguan kulit.