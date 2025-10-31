menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Manfaat Kulit Jeruk, Baik untuk Penderita Asma

6 Manfaat Kulit Jeruk, Baik untuk Penderita Asma

6 Manfaat Kulit Jeruk, Baik untuk Penderita Asma
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Jeruk. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TIDAK banyak yang tahu bahwa kulit jeruk mengandung beberapa manfaat yang baik untuk tubuh.

Kulit jeruk adalah kulit luar buah jeruk yang sedikit bergelombang, bersama dengan beberapa empulur putih di bawahnya.

Ini bisa dibilang bagian buah terbaik untuk dikonsumsi, tetapi hanya sedikit orang yang melakukannya.

Baca Juga:

Kulit jeruk mengandung banyak fitokimia, flavonoid, dan antioksidan tertentu, serta menyediakan vitamin A, B, C, tembaga, kalsium, dan magnesium.

Meskipun memakan buah yang berair adalah cara yang lebih umum untuk menikmati buah ini, ada beberapa cara untuk menambahkan kulitnya ke dalam makanan Anda.

Kulit jeruk kering adalah cara populer untuk memakan bagian buah ini.

Baca Juga:

Meskipun rasanya pahit dan keras saat dimakan mentah, kulit jeruk bisa diolah dengan berbagai cara untuk membuatnya lebih enak.

Meskipun tidak ada risiko langsung dari memakan kulit jeruk, Anda harus memastikannya dibersihkan secara menyeluruh, untuk menghindari potensi keberadaan pestisida atau herbisida.

Ada beberapa manfaat kulit jeruk yang ternyata baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya baik untuk sistem kekebalan tubuh.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI