6 Manfaat Kulit Jeruk, Bantu Jaga Kesehatan Kardiovaskular

jpnn.com, JAKARTA - JERUK merupakan salah satu buah yang paling banyak dikonsumsi karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi.

Biasanya, Anda membuang kulit jeruk setelah mengonsumsi daging buah ini.

Kulit jeruk adalah kulit luar buah jeruk yang sedikit bergelombang, beserta sebagian empulur putih di bawahnya.

Ini bisa dibilang bagian buah terbaik untuk dikonsumsi, tetapi hanya sedikit orang yang melakukannya.

Kulit jeruk mengandung banyak fitokimia, flavonoid, dan antioksidan lainnya, serta menyediakan vitamin A, B, C, tembaga, kalsium, dan magnesium.

Meskipun memakan buah yang berair adalah cara yang lebih umum untuk menikmati buah ini, ada beberapa cara untuk menambahkan kulitnya ke dalam makanan Anda.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Organicfacts.net.

1. Perawatan Kulit

Manfaat kulit jeruk yang pertama ialah bisa Anda gunakan sebagai perawatan kulit.