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6 Manfaat Kunyit, Baik untuk Penderita Radang Sendi

6 Manfaat Kunyit, Baik untuk Penderita Radang Sendi
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Ilustrasi kunyit. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu herbal yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Kunyit adalah tanaman asli Asia Tenggara dan merupakan anggota keluarga Zingiberaceae atau jahe.

Kunyit, telah digunakan sebagai obat herbal selama ribuan tahun. Teh kunyit, merupakan teh yang diseduh menggunakan akar kunyit parut atau bubuk murni, dianggap sebagai salah satu cara paling efektif untuk mengonsumsi rempah-rempah.

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Sebagian besar penelitian pada orang dewasa mendukung penggunaan 400 hingga 600 miligram (mg) bubuk kunyit murni secara aman tiga kali sehari, atau 1 hingga 3 gram (g) setiap hari dari akar kunyit parut atau kering.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan fungsi kekebalan tubuh

Manfaat kunyit yang pertama ialah meningkatkan fungsi kekebalan tubuh.

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Kunyit terbukti meningkatkan fungsi kekebalan dengan sifat antioksidan, antiinflamasi, antivirus, dan antibakteri.

Kunyit juga telah terbukti bertindak sebagai modulator imun, membantu mengatur fungsi sel kekebalan tubuh melawan kanker.

Ada beberapa manfaat kunyit yang ternyata baik untuk mnejaga kesehatan dan salah satunya ialah mengurangi gejala radang sendi.

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