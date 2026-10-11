6 Manfaat Kunyit, Bantu Atasi Depresi

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu rempah yang selalu tersedia di dapur.

Kunyit telah menjadi ramuan ajaib selama berabad-abad. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa kunyit telah lama dikenal dalam sejarah makanan, masyarakat, dan pengobatan Timur Tengah dan Asia Tenggara.

Secara tradisional, rempah berwarna kuning ini telah digunakan dalam pengobatan Ayurveda dan Tiongkok selama lebih dari 3000 tahun untuk mengobati berbagai kondisi kesehatan.

Selain itu, kunyit juga digunakan sebagai bahan utama dalam semua kari dan lentil India.

Kunyit kaya akan sifat antiinflamasi, antibakteri, dan antiseptik karena adanya senyawa kurkumin di dalamnya yang memiliki sifat biologis yang kuat.

Manfaat kunyit bisa mencakup mengurangi nyeri kronis, peradangan, meningkatkan fungsi hati, meredakan nyeri, dan banyak lagi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.

1. Mencegah penuaan dan gangguan jantung

Manfaat kunyit yang pertama adalah mencegah penuaan dan gangguan jantung.