menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Manfaat Kunyit yang Bikin Kaget

6 Manfaat Kunyit yang Bikin Kaget

6 Manfaat Kunyit yang Bikin Kaget
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi kunyit. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Kunyit, telah digunakan sebagai obat herbal selama ribuan tahun dalam pengobatan India Ayurvedic dan Tiongkok.

Teh kunyit, merupakan teh yang diseduh menggunakan akar kunyit parut atau bubuk murni, dianggap sebagai salah satu cara paling efektif untuk mengonsumsi rempah-rempah.

Baca Juga:

Tidak ada asupan harian yang direkomendasikan khusus kunyit.

Berdasarkan penelitian yang tersedia, asupan harian yang disarankan sangat tergantung pada kondisi yang digunakan untuk mengobati.

Sebagian besar penelitian pada orang dewasa mendukung penggunaan 400 hingga 600 miligram (mg) bubuk kunyit murni secara aman tiga kali sehari, atau 1 hingga 3 gram (g) setiap hari dari akar kunyit parut atau kering.

Baca Juga:

Kisi kunyit sendiri adalah cara terbaik untuk memastikan produk murni.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat kunyit yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu mengobati kanker.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI