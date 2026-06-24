6 Manfaat Kurma, Baik untuk Kesehatan Jantung
jpnn.com, JAKARTA - KURMA merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Fakta nutrisi dari satu buah kurma tanpa biji mengandung 1,6 gram serat, yang mendukung kesehatan pencernaan.
Kurma juga merupakan sumber antioksidan yang bisa melindungi dari penyakit dan membantu memperlancar persalinan alami.
Kurma memiliki rasa manis dan kaya alami, sehingga orang sering mengasosiasikannya dengan hidangan penutup.
Anda bisa menikmati buah ini dalam minuman, makanan, dan camilan, serta dalam camilan manis.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Health.com.
1. Membantu Mengelola Gula Darah
Manfaat kurma yang pertama ialah membantu mengelola gula darah.
Mengonsumsi kurma tidak terlalu memengaruhi kadar glukosa (gula) darah karena kurma memiliki indeks glikemik (IG) yang rendah.
Ada beberapa manfaat kurma yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya adalah melindungi dari penurunan kognitif.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pakar Ungkap Camilan Rendah Glikemik Baik untuk Penderita Diabetes Tipe 2
- 7 Khasiat Mengonsumsi Kacang Tanah Selama Musim Dingin
- 4 Manfaat Kelapa, Bantu Kendalikan Gula Darah
- 4 Khasiat Teh Kembang Sepatu, Baik untuk Kesehatan Hati
- 4 Manfaat Madu, Baik untuk Penderita Diabetes
- 10 Herbal Ini Bikin Gula Darah Ambyar