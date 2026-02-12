6 Manfaat Kurma, Baik untuk Kesehatan Pencernaan
jpnn.com, JAKARTA - KURMA merupakan salah satu buah yang mengandung segudang nutrisi.
Mengonsumsi kurma secara rutin juga bisa membantu mengurangi rasa lapar yang Anda rasakan.
Anda bisa mengonsumsi kurma begitu saja atau diolah dalam bentuk jus.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Nutrisi penting
Kurma kaya nutrisi penting, termasuk vitamin (seperti vitamin B6 dan vitamon K), mineral (seperti potasium dan magnesium), dan serat.
Nutrisi ini menyediakan sumber energi yang terkonsentrasi.
2. Membantu pencernaan
Kandungan serat yang tinggi pada kurma mendukung kesehatan pencernaan dengan mencegah sembelit dan melancarkan buang air besar secara teratur.
Kurma bertindak sebagai pencahar alami, membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan.
Ada beberapa manfaat kurma yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu menjaga kesehatan tulang.
