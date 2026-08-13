6 Manfaat Labu Siam yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - LABU siam merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang.
Labu siam memiliki kandungan vitamin yang juga dibutuhkan tubuh mulai dari asam folat; vitamin C; vitamin B6; pantothenic acid (vitamin B5); niacin (vitamin B3); vitamin B1; vitamin B2; vitamin K; dan vitamin E.
Selain itu, terdapat juga kandungan mineral seperti kalium; sodium; kalsium; zat besi; zinc; fosforus; dan magnesium.
Untuk mendapatkan manfaat labu siam, sebaiknya masak labu siam dengan sederhana saja dengan cara mengukus atau merebusnya.
Cara kedua untuk mendapatkan khasiat labu siam adalah dengan cara minum air perasan labu siam.
Umumnya cara ini digunakan untuk menurunkan tekanan darah, karena bekerja lebih cepat dibandingkan dengan konsumsi labu siam yang sudah dimasak.
Caranya adalah dengan memarut labu siam atau menghancurkan labu siam dengan blender, kemudian ambil bagian airnya untuk diminum.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
Ada beberapa manfaat labu siam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah sebagai penambah energi.
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