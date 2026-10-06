6 Manfaat Lada Hitam, Baik untuk Menurunkan Berat Badan
jpnn.com, JAKARTA - LADA hitam merupakan salah satu rempah yang digunakan untuk menambah rasa berbagai hidangan gurih.
Bumbu yang tepat tidak hanya menambah rasa, tetapi juga membawa banyak manfaat.
Ada beberapa makanan, terutama rempah-rempah, yang dikenal bersifat terapeutik.
Lada hitam atau merica hitam adalah salah satunya. Hanya sedikit lada hitam sudah mampu mengeluarkan esensi makanan sekaligus menambahkan banyak manfaat kesehatan pada hidangan tersebut.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Baik untuk pencernaan
Menurut para ahli, mengonsumsi lada hitam mentah melepaskan asam klorida di lambung dan dengan demikian, membantu pencernaan.
Asam klorida membantu menjaga usus tetap bersih dan berkontribusi dalam mengatasi gangguan pencernaan lainnya.
Proses ini juga membersihkan usus dari racun dan memastikan masalah seperti asam lambung tidak muncul.
Ada beberapa manfaat lada hitam yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya membantu mengatasi masalah kulit.
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