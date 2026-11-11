6 Manfaat Lemon Campur Jahe, Bantu Tingkatkan Gairah di Ranjang
jpnn.com, JAKARTA - JAHE dan lemon merupakan herbal yang mengandung segudang manfaat.
Selain itu, jahe juga ampuh untuk mengatasi beragam penyakit mulai dari kolesterol hingga obesitas.
Bahkan, jahe juga dipercaya mampu menangkal racun hingga membantu menurunkan berat badan secara efektif.
Dalam sebuah artikel di British Journal of Nutrition melaporkan bahwa jahe mampu mengendalikan kadar gula darah dan kolesterol, serta meningkatkan laju metabolisme sehingga tubuh lebih efektif membakar lemak.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Detoksifikasi tubuh
Membersihkan racun dalam tubuh sangatlah penting untuk kesehatan.
Dengan air jahe campur lemon, Anda bisa membersihkan racun untuk menjaga tubuh agar tetap terhidrasi.
Selain itu ramuan ini bisa menjadi sumber nutrisi karena kandungannya yang baik bagi tubuh.
Ada beberapa manfaat jahe campur lemon yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja meningkatkan metabolisme.
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