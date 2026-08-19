6 Manfaat Madu Manuka, Baik untuk Kulit

jpnn.com, JAKARTA - MADU merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Salah satu jenis madu yang cukup populer adalah madu Manuka.

Madu Manuka adalah jenis madu yang unik, yang sebagian besar diproduksi di Selandia Baru dan Australia.

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Nektar pohon Manuka (Leptospermum scoparium) digunakan untuk membuat jenis madu ini, yang tersedia dalam warna emas atau cokelat tua.

Madu ini kurang manis dibandingkan madu yang ditemukan di toko bahan makanan.

Madu dengan tekstur seperti karamel ini memiliki senyawa khusus yang memberikan sifat antibakteri yang khas.

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Itulah sebabnya madu Manuka sering digunakan tidak hanya sebagai produk makanan, tetapi juga untuk tujuan pengobatan.

Madu ini bisa membantu penyembuhan luka, meredakan sakit tenggorokan, dan melawan jerawat.