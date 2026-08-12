6 Manfaat Makan Pisang Sebelum Olahraga
jpnn.com, JAKARTA - OLAHRAGA membantu menjaga kesehatan tubuh. Namun, Anda tentu harus mengonsumsi sesuatu agar tubuh tetap berenergi.
Apakah Anda suka mengonsumsi buah atau camilan sehat sebelum melakukan olahraga setiap hari?
Pertimbangkan untuk makan pisang sebelum berolahraga.
Buah-buahan sehat ini merupakan camilan pra-olahraga yang populer karena alasan yang baik.
Mudah dibawa, praktis, dan lezat adalah awal yang baik, tetapi pisang juga meningkatkan faktor kesehatan yang bisa meningkatkan performa kebugaran Anda.
Dikemas dengan sumber energi alami dan nutrisi penting, pisang bisa membantu Anda tampil lebih baik selama rutinitas olahraga.
Kandungan karbohidratnya yang tinggi memberikan energi berkelanjutan, sementara kandungan kaliumnya membantu fungsi otot.
Selain itu, mudah dicerna berarti pisang tidak akan membebani Anda selama berolahraga.
Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi makan pisang sebelum olahraga untuk kesehatan tubuh dan salah satunya mengurangi peradangan.
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