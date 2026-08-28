6 Manfaat Manggis yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - MANGGIS merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh.

Manggis ternyata dijuluki sebagai ratu buah yang memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa, sehingga membuatnya menonjol di antara buah-buahan lainnya.

Buah manggis yang memiliki rasa manis dan sedikit asam ini, rupanya tidak hanya banyak manfaat untuk kesehatan tubuh.

Sebab, buah itu juga dapat membuat wajah menjadi lebih cantik, bersinar dan seperti habis melakukan perawatan di salon.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mendukung Sistem Pertahanan Tubuh

Serat dan vitamin C pada manggis membantu memperbaiki sistem pertahanan tubuh.

Serat membantu pertumbuhan bakteri pencernaan yang sehat dan senyawa antibakteria membantu membunuh bakteri jahat dalam perut.

Lingkungan bakteri yang sehat pada pencernaan menjamin sistem pertahanan tubuh baik.