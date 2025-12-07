6 Manfaat Mentimun, Ampuh Melawan Kanker

jpnn.com, JAKARTA - MENTIMUN merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Tidak hanya itu saja, mentimun juga menyegarkan karena mempunyai kandungan air yang cukup tinggi.

Selain itu, antioksidan merupakan zat kimia yang akan bantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

Mentimun bisa dicampur dengan madu atau pemanis alami lainnya seperti gula aren, dipastikan rasanya akan lebih nikmat.

Ternyata manfaat jus mentimun juga bisa mengobati tanda-tanda vital yang tinggi dan batu organ kemih.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Perawatan Kulit dan Rambut

Kandungan sulfur dalam mentimun merangsang pertumbuhan rambut.

2. Melawan Kanker

Manfaat mentimun selanjutnya ialah ampuh melawan serangan kanker.