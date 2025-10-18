6 Manfaat Minum Jus Jambu Biji, Bikin Jantung Bahagia
jpnn.com, JAKARTA - JAMBU biji merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi dan baik untuk tubuh.
Jambu biji, juga dikenal sebagai Psidium guajava (Linn.), adalah anggota famili Myrtaceae dan merupakan tanaman tropis yang umum ditemukan dengan sejumlah kegunaan tradisional.
Jambu biji bisa dimakan sebagai buah utuh atau dibuat menjadi jus dan dalam kedua bentuk, manfaat kesehatannya tetap sama.
Jus ini biasanya disiapkan selama musim panas karena bermanfaat bagi orang-orang dari segala usia dengan rasanya yang lezat.
Manfaat kesehatan jus jambu biji sangat banyak. Dari meningkatkan kilau pada kulit, hingga membuat rambut Anda berkilau dan halus.
Selain manfaat eksternal, jambu biji membantu dalam manajemen penurunan berat badan, menjaga kadar tekanan darah tetap terkendali, membantu mengelola diabetes, meningkatkan kesehatan mata Anda, mencegah sembelit, dan juga baik untuk ibu hamil.
Jus buah yang populer ini merupakan sumber nutrisi yang sangat baik.
Menurut FoodData Central USDA, jus jambu biji merupakan sumber energi, serat makanan, vitamin, dan mineral yang baik.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jus jambu biji yang baik untuk kesehatan dan salah satunya adalah meningkatkan kesehatan jantung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 9 Manfaat Jus Pepaya, Bikin Berat Badan Ambyar
- 5 Manfaat Kunyit, Ampuh Redakan Nyeri Haid
- 5 Khasiat Rutin Minum Air Hangat Campur Madu, Bantu Redakan Nyeri Otot
- 7 Manfaat Lemon, Wanita Pasti Suka
- 3 Manfaat Kopi Hitam untuk Menurunkan Berat Badan
- 3 Manfaat Kunyit yang Dicampur Asam Jawa, Bikin Berat Badan Ambyar