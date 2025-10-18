6 Manfaat Minum Jus Jambu Biji, Bikin Jantung Bahagia

jpnn.com, JAKARTA - JAMBU biji merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi dan baik untuk tubuh.

Jambu biji, juga dikenal sebagai Psidium guajava (Linn.), adalah anggota famili Myrtaceae dan merupakan tanaman tropis yang umum ditemukan dengan sejumlah kegunaan tradisional.

Jambu biji bisa dimakan sebagai buah utuh atau dibuat menjadi jus dan dalam kedua bentuk, manfaat kesehatannya tetap sama.

Jus ini biasanya disiapkan selama musim panas karena bermanfaat bagi orang-orang dari segala usia dengan rasanya yang lezat.

Manfaat kesehatan jus jambu biji sangat banyak. Dari meningkatkan kilau pada kulit, hingga membuat rambut Anda berkilau dan halus.

Selain manfaat eksternal, jambu biji membantu dalam manajemen penurunan berat badan, menjaga kadar tekanan darah tetap terkendali, membantu mengelola diabetes, meningkatkan kesehatan mata Anda, mencegah sembelit, dan juga baik untuk ibu hamil.

Jus buah yang populer ini merupakan sumber nutrisi yang sangat baik.

Menurut FoodData Central USDA, jus jambu biji merupakan sumber energi, serat makanan, vitamin, dan mineral yang baik.