jpnn.com, JAKARTA - NANAS merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang. Buah yang satu ini bisa diolah ke dalam berbagai jenis hidangan, baik gurih atau manis.

Selain itu, nanas juga merupakan salah satu buah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Sebab, buah nanas mengandung vitamin C yang tinggi di dalamnya.

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Selain itu, kandungan buah nanas di antaranya yaitu antioksidan, vitamin C yang kaya, serta kolagen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melancarkan Sirkulasi Darah

Manfaat nanas yaitu untuk melancarkan sirkulasi darah. Setiap buah nanas mengandung mineral tembaga, sebuah zat yang penting dalam berbagai reaksi enzimatik serta senyawa dalam tubuh.

Selain itu, mineral tembaga juga menjadi salah satu unsur penting dalam proses pembentukan sel darah merah yang sehat.

2. Mengandung Antiinflamasi

Buah nanas juga bisa digunakan sebagai obat antiinflamasi atau antiperadangan pada tubuh.