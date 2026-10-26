6 Manfaat Nanas untuk Menurunkan Berat Badan
jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan ideal merupakan impian setiap wanita. Salah satu cara yang bisa membantu Anda menurunkan berat badan adalah dengan mengonsumsi nanas.
Baik itu keinginan akan gula atau rasa lapar, nanas bisa memuaskan selera Anda tanpa menambah kalori berlebih.
Nanas tidak hanya rendah kalori, tetapi juga kaya nutrisi. Ini menjadikannya makanan yang sempurna untuk menurunkan berat badan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Nanas rendah kalori dan karbohidrat
Nanas adalah camilan yang bagus karena rasanya yang lezat dan manisnya yang rendah kalori.
Satu potong nanas hanya mengandung 42 kalori, di mana hanya empat persennya adalah karbohidrat.
2. Mengandung enzim proteolitik dan menargetkan lemak perut
Nanas mengandung bromelain, enzim proteolitik yang membantu memecah molekul protein dalam tubuh.
Bromelain membantu pencernaan dan pemanfaatan protein yang lebih baik, sehingga membantu Anda mendapatkan massa otot tanpa lemak.
Ada beberapa manfaat nanas yang ternyata bisa membantu menurunkan berat badan dengan cepat dan salah satunya kaya akan mangan.
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