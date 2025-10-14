menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Manfaat Nangka, Anemia Bakalan Ogah Mendekat

6 Manfaat Nangka, Anemia Bakalan Ogah Mendekat

6 Manfaat Nangka, Anemia Bakalan Ogah Mendekat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Buah Nangka. Foto: Stuart

jpnn.com, JAKARTA - NANGKA merupakan salah satu buah dengan rasa manis yang memiliki kandungan nutrisi luar biasa.

Sebab, nangka mengandung vitamin C; vitamin A; kalium; zat besi; niasin; seng; dan thiamin.

Ajaibnya lagi, buah nangka ternyata memiliki manfaat ampuh bagi penderita diabetes.

Baca Juga:

Diabetes bisa terus dibentengi. Gula darah pun akan terus terjaga.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sumber energi

Manfaat nangka ternyata sangat baik untuk menambah energi.

Baca Juga:

Sebab ada gula alami seperti sukrosa dan fruktosa dalam nangka yang menjadi pelecut sumber energi.

Mantapnya lagi, nangka tidak mengandung kolesterol dan lemak jenuh. Oleh karena itu sangat baik untuk dikonsumsi.

Ada beberapa manfaat nangka yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah baik untuk menjaga kesehatan kulit.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI