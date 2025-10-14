6 Manfaat Nangka, Anemia Bakalan Ogah Mendekat
Selasa, 14 Oktober 2025 – 08:20 WIB
jpnn.com, JAKARTA - NANGKA merupakan salah satu buah dengan rasa manis yang memiliki kandungan nutrisi luar biasa.
Sebab, nangka mengandung vitamin C; vitamin A; kalium; zat besi; niasin; seng; dan thiamin.
Ajaibnya lagi, buah nangka ternyata memiliki manfaat ampuh bagi penderita diabetes.
Diabetes bisa terus dibentengi. Gula darah pun akan terus terjaga.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Sumber energi
Manfaat nangka ternyata sangat baik untuk menambah energi.
Sebab ada gula alami seperti sukrosa dan fruktosa dalam nangka yang menjadi pelecut sumber energi.
Mantapnya lagi, nangka tidak mengandung kolesterol dan lemak jenuh. Oleh karena itu sangat baik untuk dikonsumsi.
Ada beberapa manfaat nangka yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah baik untuk menjaga kesehatan kulit.
