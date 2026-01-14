menu
6 Manfaat Pare, Ampuh Obati Diabetes

Sayuran pare. Foto: Boldsky

jpnn.com, JAKARTA - PARE merupakan sayuran yang memiliki rasa pahit. Hal ini membuat sebagian orang enggan mengonsumsinya.

Namun, pare yang memiliki rasa pahit ini ternyata kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Sayuran ini mengandung banyak nutrisi penting seperti manfaat vitamin A, zat besi, kalsium, antioksidan dan berbagai kandungan mineral dan vitamin lainnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Cegah Radikal Bebas

Manfaat pare bisa mencegah radikal bebas. Selain folat, ada pula vitamin C yang berguna sebagai antioksidan alami dan mampu mencegah radikal bebas.

Radikal bebas diketahui sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

2. Mempertajam Penglihatan

Jika kamu mempunyai masalah dengan penglihatan, sebaiknya rutinlah mengonsumsi sayuran pare.

Pare mengandung beta karoten yang sangat baik untuk mempertajam penglihatan sekaligus infeksi terhadap mata.

