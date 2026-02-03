menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Manfaat Pare, Baik untuk Penderita Sembelit

6 Manfaat Pare, Baik untuk Penderita Sembelit

6 Manfaat Pare, Baik untuk Penderita Sembelit
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sayuran pare. Foto: Boldsky

jpnn.com, JAKARTA - PARE merupakan sayuran dengan rasa pahit yang memiliki segudang nutrisi.

Pare mengandung banyak nutrisi penting seperti manfaat vitamin A, zat besi, kalsium, antioksidan dan berbagai kandungan mineral dan vitamin lainnya.

Di balik rasanya yang pahit dan aromanya yang tak sedap, ini dia ragam manfaat air rebusan pare yang berkhasiat untuk tubuh.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi kadar gula darah

Manfaat pare yang pertama ialah membantu mengurangi kadar gula darah.

Kelebihan kadar gula darah dalam tubuh juga tidak baik untuk kesehatan. Hal ini akan memicu penyakit diabetes melitus.

Baca Juga:

Pare dipercaya bisa mempercepat proses metabolisme glukosa sehingga bisa menurunkan kadar gula darah.

Kandungan saponin dalam pare bisa membantu proses penguraian gula sehingga bisa melawan diabetes.

Ada beberapa manfaat pare yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda dan salah satunya ialah tentu saja mengurangi kadar kolesterol.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI