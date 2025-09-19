menu
6 Manfaat Pepaya, Ampuh Obati Kista

6 Manfaat Pepaya, Ampuh Obati Kista

6 Manfaat Pepaya, Ampuh Obati Kista
Ilustrasi pepaya. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PEPAYA merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.

Pepaya memiliki sejumlah manfaat yang mampu memproteksi tubuh dari berbagai macam penyakit.

Pasalnya, pepaya merupakan buah yang rendah lemak, buah ini kaya akan vitamin A, zat besi, fosfor, kalium, protein, dan karbohidrat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan kerja saluran pencernaan

Manfaat pepaya yang pertama ialah bisa meningkatkan kerja saluran pencernaan.

Enzim papain dalam pepaya mampu memecah protein dari makanan yang Anda makan menjadi asam amino yang disebut peptida.

Asam amino penting untuk fungsi setiap sel dalam tubuh Anda.

Untuk orang dengan masalah pencernaan, papain bisa membantu meringankan gejala tersebut.

Ada beberapa manfaat pepaya yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya ialah tentu saja mengurangi peradangan.

