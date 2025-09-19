6 Manfaat Pepaya, Ampuh Obati Kista
jpnn.com, JAKARTA - PEPAYA merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.
Pepaya memiliki sejumlah manfaat yang mampu memproteksi tubuh dari berbagai macam penyakit.
Pasalnya, pepaya merupakan buah yang rendah lemak, buah ini kaya akan vitamin A, zat besi, fosfor, kalium, protein, dan karbohidrat.
1. Meningkatkan kerja saluran pencernaan
Manfaat pepaya yang pertama ialah bisa meningkatkan kerja saluran pencernaan.
Enzim papain dalam pepaya mampu memecah protein dari makanan yang Anda makan menjadi asam amino yang disebut peptida.
Asam amino penting untuk fungsi setiap sel dalam tubuh Anda.
Untuk orang dengan masalah pencernaan, papain bisa membantu meringankan gejala tersebut.
