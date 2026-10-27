6 Manfaat Pepaya, Baik untuk Mengobati Kista

jpnn.com, JAKARTA - PEPAYA merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Pepaya merupakan buah yang rendah lemak. Buah ini kaya akan vitamin A, zat besi, fosfor, kalium, protein, dan karbohidrat.

Berikut sederet khasiat mengonsumsi pepaya untuk kesehatan, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Punya efek antioksidan

Pepaya mengandung antioksidan pengikat radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel dan masalah kesehatan lainnya.

Jus pepaya juga bisa memberikan perlindungan terhadap stres oksidatif.

2. Mengurangi peradangan

Dokter spesialis otolaringologi, Murray Grossan, menyatakan bahwa papain membantu mengurangi peradangan, pembengkakan, dan penipisan lendir pada pasien dengan kondisi telinga, hidung, dan tenggorokan bermasalah.

Dia menambahkan enzim proteolitik dalam pepaya mengurangi penyumbatan di sekitar tabung estachius yang menghubungkan telinga bagian tengah ke bagian belakang tenggorokan.

Papain juga menipiskan lendir dan membantu pengaliran cairan di telinga bagian dalam dan hidung.