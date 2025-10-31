6 Manfaat Pepaya Muda, Turunkan Risiko Serangan Jantung
jpnn.com, JAKARTA - PEPAYA yang sudah matang tentu saja banyak dikonsumsi karena rasanya yang manis.
Pepaya muda atau pepaya hijau adalah varietas yang kurang dikenal.
Pepaya biasa dipetik saat dagingnya berwarna jingga kemerahan dan utamanya ditanam di Hawaii, meskipun juga dibudidayakan di Thailand dan beberapa wilayah Jepang.
Pepaya hijau juga dikenal sebagai pepaya Meksiko, tempat asalnya.
Buah berbentuk buah pir atau alpukat ini memiliki bagian luar berwarna hijau cerah, daging berwarna kuning kehijauan, dan kantong tengah berisi biji.
Konsistensi dan tekstur pepaya ini lebih mirip mangga, dan tidak memiliki rasa manis yang membuat pepaya biasa begitu populer.
Daging dan biji buah ini bisa dikonsumsi, dan bijinya memiliki sedikit rasa pedas, digunakan sebagai bumbu jika bijinya dikeringkan dan digiling.
Buah ini tumbuh di pohon yang tingginya mencapai sekitar 12 kaki dan memiliki nama ilmiah Carica papaya.
Ada beberapa manfaat pepaya muda yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya ialah meredakan nyeri haid.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Manfaat Pepaya yang Baik Anda Konsumsi Setiap Hari
- 3 Khasiat Minum Air Kelapa Muda untuk Wanita
- 4 Manfaat Daun Pepaya, Sahabat Terbaik Penderita Diabetes
- 4 Manfaat Jeruk Nipis, Turunkan Risiko Serangan Jantung
- 6 Manfaat Lada Hitam yang Bikin Kaget
- 10 Khasiat Kunyit Campur Air Hangat, Turunkan Risiko Serangan Kanker